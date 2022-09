Marcha nacional em Lisboa pelos direitos dos animais

Inês Malhado Ontem às 22:33 Facebook

Associações defensoras da libertação animal manifestaram-se este sábado, 3 de setembro, em Lisboa, de forma pacífica pelos direitos dos animais. A marcha começou por concentrar cerca de 200 pessoas no Rossio e dirigiu-se até à Alameda, com cartazes contra a exploração animal.

Organizada em conjunto por elementos de três associações - a Animal Save & Care Portugal, a Ação Direta e a Eco Roots -, a marcha em defesa da libertação animal trouxe a Lisboa participantes de norte a sul do país. A iniciativa encontra-se inserida no conjunto de ações planeadas no Tratado de Base Vegetal que propõe uma transição para sistemas alimentares baseados em proteína vegetal.

Sob o lema "já pensaste deixar de comer animais hoje?", os manifestantes e ativistas saíram à rua, durante a tarde, para exigir à sociedade civil uma mudança de sistema alimentar. Moveram-se em defesa de cinco direitos que consideram fundamentais para combater a exploração e a opressão de todos os animais: o direito à vida, ao resgate, a um habitat, à justiça e a serem livres.

Forçar mudanças políticas

Noel Santos, representante da Animal Save & Care Portugal, falou de uma marcha focada na causa animal: "este dia é para lutar por eles". O representante dirige-se ao cidadão comum, por considerar que a mudança individual é a única forma de obrigar o poder político a responder conforme a vontade dos eleitores. "Se as pessoas quiserem mudanças, o sistema terá de mudar com elas", defendeu.

Apesar de ao longo dos anos ver uma sociedade portuguesa mais desperta e disponível para "dar o seu apoio a este tipo de iniciativas", por "um mundo mais saudável, com menos sofrimento", Noel Santos aponta que esta "não está preparada, especialmente o sistema político, para uma mudança tão profunda".

A concentração começou, às 15 horas, na Praça D. Pedro IV, de onde seguiram mais de 200 manifestantes a pé em direção a Alameda D. Afonso Henriques. No final da marcha fez-se um minuto de silêncio por todos os animais e abriu-se uma discussão sobre a diminuição da população de pombos em Lisboa.

"Esta praça há meia dúzia de anos estava cheia de pombos. Não há aqui pombos nenhuns. E o que se defende para que não haja é uma falácia, uma violência e uma injustiça", acusou Noel Santos, opondo-se às estratégias de controlo da população de pombos.

Desde 2000 que a ANIMAL trouxe a Portugal as primeiras marchas nacionais em defesa dos direitos dos animais. Este ano a organização portuguesa não-governamental marcou presença na marcha, mas não esteve envolvida na organização.