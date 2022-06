Marco Galinha diz que "Portugal tem condições para enfrentar ventos e marés"

Marco Galinha, CEO do Global Media Group, defendeu, esta quinta-feira, que "Portugal tem condições para enfrentar ventos e marés" e destacou que "a inovação é uma realidade em setores tradicionais como a pesca".

Marco Galinha falou na sessão de abertura da conferência "Mar, porta para o futuro", que assinala os 134 anos do "Jornal de Notícias" no Terminal de Cruzeiros, em Matosinhos, tal como Inês Cardoso, diretora do JN, e de Augustin Olivier, vice-presidente do Fórum Oceano.

Marco Galinha destacou o contributo do JN para "percebermos que a retoma económica já está a acontecer e a inovação é uma realidade em setores tradicionais como a pesca".

"Temos em Portugal condições para enfrentar ventos e marés. Hoje damos um passo nesse sentido", sublinhou o CEO do grupo.

Notando que "vivemos num tempo muito complexo", Marco Galinha referiu que a conferência desta quinta-feira irá servir para conhecer projetos inovadores e assinalou a evolução tecnológica do país, com os esforços dos empresários, apesar de sermos muitas vezes tomados "pelo pessimismo".