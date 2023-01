Maria Emília Brederode defende papel das universidades na justiça social

Maria Dinis Hoje às 15:04 Facebook

Maria Emília Brederode Santos, professora e antiga presidente do Conselho Nacional de Educação (CNE), defendeu esta quarta-feira, durante a cerimónia do seu doutoramento Honoris Causa, ser necessário que as instituições de ensino superior atendam e reforcem o seu papel na formação democrática dos seus estudantes, na sua aprendizagem e desenvolvimento da cidadania democrática nas suas várias dimensões.

"Às universidades caberia repensarem o seu papel na sociedade, valorizar o seu contributo na defesa da justiça social e não na legitimação das desigualdades", disse Maria Emília Brederode Santos, ao receber o título honorífico de Doutora Honoris Causa, pelo Ispa - Instituto Universitário. A cerimónia teve lugar esta quarta-feira, no Ispa, e contou com a presença de Isabel Alçada, ex-ministra da Educação e de Francisca Van Dunem, ex-ministra da Justiça e da Administração Interna.

Além disso, acredita que cabe a estas instituições assegurar a liberdade de pensamento e de expressão, a igualdade de direitos e a fraternidade nas relações, bem como fomentar a ciência e a cultura "não com arrogância ou instrumento para humilhar os outros mas com humildade".



"Cabe-nos armar os estudantes com instrumentos para enfrentar a crescente desconfiança nos factos, no jornalismo sério e na ciência, para serem capazes de enfrentar intolerância para com pessoas com noções diferentes", acrescentou.

Maria Emília Brederode Santos lembrou que, depois da pandemia, a educação foi a instituição em relação à qual os portugueses afirmaram ter um maior nível de confiança.

A homenageada fez ainda um balanço "muito positivo" do estado da educação, ao considerar a evolução de que foi alvo desde o 25 de abril de 1974.

Em comunicado, o Ispa - Instituto Universitário revelou que atribuiu o título de Doutora Honoris Causa a Maria Emília Brederode Santos como "reconhecimento da sua imensa contribuição na área da Educação em Portugal".

O instituto revelou ainda que tendo atualmente três áreas de estudo (Psicologia, Biociências e Educação), este é o primeiro Doutoramento Honoris Causa que a instituição atribui a uma personalidade da área da Educação.

Maria Emília Brederode Santos foi presidente do Conselho Nacional de Educação, de 2017 a setembro de 2022. Entre 1997 e 2002 presidiu ao Instituto de Inovação Educacional do ministério da Educação e entre 1998 e 2004 representou este ministério na comissão nacional para a Educação e Direitos Humanos no âmbito da celebração do 50º Aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos.

Mestre em Análise Social pela Boston University e licenciada em Ciências da Educação pelo Institute de Psychologie e des Sciences de l'Education da Universidade de Genebra, onde também lecionou, Maria Emília Brederode Santos foi ainda diretora pedagógica do programa televisivo da revista Rua Sésamo na RTP, de 1987 a 1997.

A cerimónia contou ainda com a presença da professora Isabel Leal, reitora do Ispa, de Carlos César, atual presidente do partido socialista, e Manuela Ramalho Eanes.