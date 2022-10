Maria trocou tabaco pelo cigarro eletrónico: "Passei a abraçar muito mais a minha mãe"

Fumadora há 30 anos, Maria trocou o tabaco tradicional pelo cigarro eletrónico para acabar com o vício, mas ainda não conseguiu.

Maria, 48 anos, trocou o tabaco tradicional pelo cigarro eletrónico há seis anos, na expectativa de conseguir deixar de fumar, mas o vício tem sido mais forte do que a força de vontade. Fumadora desde os 18 anos, fez apenas duas pausas de 21 meses, quando ficou grávida e até aos filhos completarem um ano. Por respeito, sempre fumou às escondidas da mãe, mas, desde que deixou o cigarro tradicional, passou a abraçá-la e a beijá-la mais vezes, porque se livrou do mau cheiro. "Na juventude, antes de chegar a casa, lavava os dentes três ou quatro vezes e comia laranjas, para me perfumar com fruta natural", conta Maria.

A mãe dizia: "Muitas laranjas tu comes. Sempre achei que ela desconfiava, mas cantávamos as duas a mesma música", observa. "Ainda hoje não fumo à frente dela. Ausento-me, mas agora não tenho receio da aproximação física. Passei a abraçar e a beijar muito mais a minha mãe, porque já não cheiro mal", atenta a fumadora.