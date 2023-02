Mariana Mortágua traz lutas às costas "pelo direito a uma vida boa para todos"

Rita Salcedas Hoje às 10:43, atualizado às 11:39 Facebook

A bloquista Mariana Mortágua confirmou a candidatura à liderança do Bloco de Esquerda.

A deputada bloquista Mariana Mortágua apresentou esta segunda-feira de manhã a candidatura à liderança do Bloco de Esquerda, entregando a moção "Uma força, muitas lutas", que encabeça e que leva à convenção nacional do partido, marcada para 27 e 28 de maio, de onde deverá sair como sucessora de Catarina Martins.

"Estou aqui para vos apresentar uma moção que mais de 1300 ativistas do Bloco de Esquerda vão levar à convenção do nosso partido e para vos dizer que, com a escolha desse coletivo, sou candidata à coordenação do Bloco de Esquerda", confirmou a economista, no início de uma conferência de imprensa na sede do partido, em Lisboa, onde assumiu o Bloco como uma "alternativa à escolha péssima entre o mau e o pior", focada em responder às necessidades das pessoas, encaixando críticas ao Governo e à Direita por privilegiarem os interesses do grande poder económico.

Lembrando a "importante perda eleitoral" que o BE reconheceu quando, há um ano, o PS conquistou a maioria, Mariana destacou duas certezas: o poder absoluto não cumpriu o prometido - "não há mais diálogo, não há mais estabilidade, as políticas de empobrecimento e de desigualdades agravam-se a cada dia que passa" - e o atual contexto confirma as razões do percurso bloquista - "hoje é com essas mesmas razões que crescemos ao lado da força das mobilizações que se levantam, de quem não se conforma com o empobrecimento e com a mentira".

As desigualdades não são um pauzinho na engrenagem, são um pedregulho que esmaga o futuro

Sobre a primeira certeza, Mariana acusou o PS de ter condenado o país ao "desrespeito pela Educação e pela Saúde, consumido por quem especula preços e corroído pela corrupção e pela facilidade milionária dos favores". "A maioria absoluta nunca foi outra coisa senão arrogância, intransigência e instabilidade. E não me refiro à roda livre de ministros que entram e saem do Governo, ao sabor do caso de cada dia. Falo da instabilidade de verdade: de quem precisa de uma casa e percebe que o salário não chega para a renda ou para a prestação ao banco. Da instabilidade de quem percorre o país de lés a lés todos os anos, para receber um salário de miséria como professor. Da instabilidade que é uma sociedade dividida entre uma maioria que perde salário a cada dia que passa e uma pequena minoria, uma elite, que lucra com a crise", afirmou, considerando que "as desigualdades não são um pauzinho na engrenagem, são um pedregulho que esmaga o futuro".

Mortágua acusou os socialistas de, perante um "PSD perdido e sem programa", alimentarem o "medo da extrema-direita", promovendo "um despique com o Chega", para garantirem uma "maioria absoluta perpétua". "Mostraremos ao país que a política do medo não pode vencer e que não basta pôr um espantalho à porta para poder governar contra as pessoas", atirou, reforçando que uma alternativa à esquerda que defenda o povo "com solidariedade e justiça" é a "resposta para os tempos difíceis em que vivemos" e a única capaz de "criar respostas para as pessoas que estão exasperadas com a inflação, com a decadência das coisas importantes da democracia, como a Educação, a Saúde e a Justiça".

A escolha não é entre a precariedade que o PS mantém e a precariedade que a Direita promove

"A escolha não é entre a crise da Habitação que o PS mantém e a crise da Habitação que a Direita promove. Entre a precariedade que o PS mantém e a precariedade que a Direita promove. Entre a degradação do SNS que o PS tolera e a privatização do SNS que a Direita promove", acrescentou a candidata, acusando o Executivo de António Costa de "não levar o país a sério" quando oferece apoios pontuais em vez de garantir salários, quando cria "um mar de benefícios fiscais em vez de combater o monopólio da especulação sobre as casas" e quando "se enreda na promiscuidade" com as grandes empresas, cujos lucros bateram todos os recordes num ano de "empobrecimento geral". "Quem quer levar o país a sério não deixa que estas fatalidades se virem sempre contra quem trabalha", assinalou.

E também "não aceita racismo, perseguições, politicas de discriminação que fragmentam o país", acrescentou, engrossando um rol de críticas ao Governo e restantes partidos, que parece ter salpicado também o PCP: "Quem quer levar-se a sério não aceita guerras como a invasão da Ucrânia, não aceita ameaças nucleares, massacres ou crueldades que se banalizam nos nossos dias, como o cemitério em que se tornou o Mediterrâneo."

Mariana Mortágua destacou também a "marca de Catarina Martins" no "percurso de consistência" e no "impulso renovado" do Bloco, sublinhando que a ainda líder, com quem o partido continuará a contar, "abriu novos caminhos", "criou confiança popular" e foi "a melhor porta-voz em tempos tumultuosos".

A deputada de 36 anos ocupa um lugar no Parlamento desde 2013, quando entrou em substituição de Ana Drago. É, desde então, uma figura-chave das comissões parlamentares de inquérito à banca e das discussões do Orçamento do Estado, tendo sido descrita pela revista "Bloomberg", num artigo de 2015, como "estrela portuguesa" pelo papel desempenhado na comissão de inquérito à gestão do BES.

Segunda moção apresentada à tarde

Para esta segunda-feira - que é a data limite para as moções de orientação serem entregues à comissão organizadora da convenção - está marcada também nova conferência de imprensa na sede do BE, para a apresentação de uma outra moção. Intitulado "Um Bloco plural para uma Alternativa de Esquerda - um desafio que podemos vencer!", o documento é subscrito por nomes como o histórico da União Democrática Popular Mário Tomé, o antigo deputado Carlos Matias ou Rui Cortes, do movimento Convergência.