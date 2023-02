Mariana Mortágua é a próxima líder do Bloco de Esquerda

Carla Soares com Inês Banha Hoje às 08:14 Facebook

Deputada anuncia candidatura este mês. Catarina diz que "é seguramente um bom nome".

Mariana Mortágua é a senhora que se segue na liderança do Bloco de Esquerda. Desfeito o tabu da saída de Catarina Martins, que comunicou ontem que não será recandidata a coordenadora nacional, está assegurada a candidatura da deputada e economista. Será anunciada ainda este mês, até porque as moções de orientação são entregues até dia 27.

"É seguramente um bom nome", comentou Catarina Martins numa entrevista à RTP, no "Jornal da noite", ressalvando que o BE tem outros bons quadros e que terá essa conversa "com os camaradas".