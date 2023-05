Mariana Mortágua espera uma convenção do BE com "alegria, força e debate"

João Vasconcelos e Sousa Hoje às 10:38 Facebook

A candidata pela moção A à liderança do BE já chegou à convenção do partido. À entrada, Mariana Mortágua disse estar "ansiosa" pelo início dos trabalhos, remetendo declarações sobre a vida interna e o rumo do partido para quando discursar aos delegados - algo que ocorrerá este sábado, a partir das 14.30 horas.

"Alegria, força e debate. É isso que esperamos. E entusiasmo pelo futuro", afirmou Mariana Mortágua, à entrada do pavilhão do Casal Vistoso, em Lisboa, onde decorrerá, este fim de semana, a XIII Convenção bloquista.

A deputada já tem a vitória garantida, uma vez que Pedro Soares, porta-voz da moção E - a única lista alternativa - admitiu que não se apresenta a votos para vencer, mas apenas para forçar o debate e pedir explicações à direção pela sucessão de maus resultados eleitorais.

Confrontada com as críticas da moção E - que tem afirmado que a direção não faz qualquer balanço ou autocrítica das opções que levaram às perdas eleitorais, nomeadamente nas legislativas de 2022 -, Mortágua apenas respondeu que espera um "debate vivo". Tudo o mais será resolvido entre militantes, ao longo da convecção, frisou.

"Quero reservar me para esse debate, para a primeira intervenção que vou ter", afirmou a candidata. "Penso que hoje vão poder comprovar que o BE tem força, que tem a alegria de todo o debate", garantiu.