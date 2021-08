Mariana Vieira da Silva primeira-ministra por 15 dias

A.M. Hoje às 17:14 Facebook

A ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, deve assumir, nesta segunda-feira, as funções de primeira-ministra em exercício, em substituição de António Costa, que goza férias até ao final do mês e já enviou a comunicação obrigatória ao Presidente da República, confirmou ao JN fonte do gabinete da governante.

Segundo a Lei Orgânica do Governo, a substituição do primeiro-ministro nas suas ausências ou impedimentos é feita pelo membro do Executivo de acordo a ordem estabelecida no artigo do diploma que elenca os ministros, na qual surge em terceiro lugar, a seguir aos também ministros de Estado Pedro Siza Vieira (pasta da Transição Digital) e Augusto Santos Silva (Negócios Estrangeiros), que também se encontram em gozo de férias.

Mariana Vieira da Silva, socióloga, 43 anos, assumirá a condução do Governo e das reuniões do Conselho de Ministros, mas está familiarizada com os "segredos" dessas tarefas.

Na orgânica do Executivo, já tem por missão "exercer as competências delegadas pelo primeiro-ministro, em matéria de preparação, convocação e coordenação do Conselho de Ministros e da reunião de Secretárias/os de Estado".

Cabe-lhe também "promover a coordenação interministerial dos diversos departamentos governamentais, bem como formular, conduzir, executar e avaliar uma política global e coordenada" em várias áreas e "coordenar e acompanhar a execução das medidas de caráter interministerial de execução do Programa do Governo" em diversos domínios. A seguir ao chefe do Governo, é o principal rosto das medidas do Governo para a pandemia de covid-19.