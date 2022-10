Marinha portuguesa apoia resgate de 55 migrantes no Mar Jónico

JN/Agências Hoje às 20:06 Facebook

O navio patrulha oceânico "Viana do Castelo", da Marinha portuguesa, esteve na sexta-feira envolvido no resgate de 55 migrantes no Mar Jónico, entre Itália e a Grécia.

Em comunicado, a Marinha anunciou que o navio patrulha português, que vai fazer parte do "Standing NATO Mine Counter Measures Group 2", recebeu o alerta de um veleiro com 55 migrantes à deriva no Mar Jónico.

O navio português dirigiu-se ao local e aguardou pela chegada de duas lanchas da Guarda Costeira italiana.

"Devido às condições adversas de vento e de mar que se faziam sentir, o 'Viana do Castelo' apoiou também o resgate, servindo de barreira próxima ao vento e ondulação, durante o transbordo dos 55 migrantes para a lancha da Guarda Costeira italiana", lê-se no comunicado.