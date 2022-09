Marinha Portuguesa resgata tripulante de 67 anos ao largo do cabo de São Vicente

JN/Agências Hoje às 17:14 Facebook

A Marinha Portuguesa fez o resgate médico de um homem de 67 anos, tripulante de um navio mercante que se encontrava a navegar a sul do cabo de São Vicente.

Em comunicado, a Marinha Portuguesa refere que, através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa (MRCC Lisboa), coordenou, durante a madrugada de hoje, o resgate médico de um homem de nacionalidade búlgara que apresentava "sinais vitais muito fracos".

"O alerta foi recebido MRCC Lisboa pelas 2.34 horas, através do canal de emergência de rádio, tendo o navio reportado ter a bordo um elemento com sinais vitais muito fracos. Foi estabelecida de imediato comunicação com o navio por telefone de satélite e coordenada a assistência médica por telefone com o apoio do Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU-MAR), organismo que declarou a necessidade de efetuar o resgate urgente", explica a Marinha.

O resgate foi feito com a colaboração da Força Área Portuguesa (FAP), com um helicóptero EH-101.

"A aeronave da FAP aterrou no aeródromo de Figo Maduro em Lisboa pouco passava das 08:00, tendo o paciente sido de seguida encaminhado para Unidade Hospitalar", adianta ainda na nota.