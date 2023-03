Marinha prepara alerta imediato à navegação para evitar orcas 

Rogério Matos Hoje às 18:39 Facebook

Twitter

Partilhar

Aviso da presença será feito por rádio para evitar o local. "Ataques" passaram de 17 em 2020 para 62 no ano passado.

A Marinha, através do Centro de Operações Marítimas (Comar), está a preparar um sistema de alerta imediato à navegação perante os relatos de avistamentos de orcas na costa portuguesa com o objetivo de travar o aumento de interações perigosas destes animais com veleiros.

As interações, que muitos tripulantes consideram ser ataques aos lemes das embarcações, começaram em 2020 e apesar de ainda não existir uma explicação para este comportamento, têm sido mais frequentes e perigosas. Passaram de 17 em 2020 para 62 no ano passado, quando houve registo de dois naufrágios, ao largo de Sines e Figueira da Foz.