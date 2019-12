Marinha reforça alerta para agravamento do estado do mar nos próximos dias

Hoje às 19:29 Facebook

A Marinha e Autoridade Marítima Nacional reforçou esta quarta-feira o alerta para o agravamento do estado do mar nos próximos dias, pedindo especiais precauções a pescadores e marinheiros de recreio, assim como à população em geral junto à costa.

Numa nota publicada na sua página oficial, a Marinha alerta que "está previsto um agravamento excecional das condições meteorológicas e do estado do mar para Portugal continental e para o setor Norte da região de busca e salvamento de Santa Maria, nos Açores, no período compreendido entre a tarde de 19 de dezembro e a manhã de 22 de dezembro".

A ondulação pode atingir uma altura significativa de 11 metros e "períodos médios entre os 12 e os 15 segundos" e o vento deverá registar velocidades superiores a 75 quilómetros por hora e rajadas acima dos 100 quilómetros por hora.

"É expectável que neste período ocorram aguaceiros fortes com precipitação superior a 4 milímetros por hora. Assim, a Marinha e a Autoridade Marítima Nacional reforçam a recomendação, em especial à comunidade piscatória e da náutica de recreio que se encontra no mar, o eventual regresso ao porto de abrigo mais próximo e a adoção de medidas de precaução. Recomenda-se o reforço da amarração e vigilância apertada das embarcações atracadas e fundeadas, bem como evitar passeios junto ao mar, de onde se destacam os molhes das entradas das barras e zonas nas praias junto à água", lê-se na nota.

A Marinha recomenda "um estado de vigilância permanente" e acompanhamento das informações meteorológicas e avisos à navegação e outros aspetos como as condições de acesso aos portos, pedindo que se evite sair para o mar até à melhoria das condições.

"À população em geral que frequente as zonas costeiras, aconselha-se que se abstenham da prática de passeios junto à costa e nas praias, bem como da prática de atividades lúdicas nas zonas expostas à agitação marítima, sendo essencial que assumam uma postura preventiva não se expondo desnecessariamente ao risco", refere a nota, acrescentando que em caso de "absoluta necessidade" de deslocação até à orla costeira é preciso "ter sempre presente que nestas condições o mar pode facilmente alcançar zonas aparentemente seguras".

A Marinha aconselha ainda "cautela" a pescadores lúdicos de pesca à cana, pedindo que evitem pescar junto a falésias e zonas de arriba atingidas pela rebentação das ondas.

O continente português vai ser afetado a partir da tarde desta quarta-feira e até sábado por chuvas e ventos fortes, sendo quinta-feira o "dia mais gravoso", disse hoje fonte do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).