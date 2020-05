Marinha vigia praias do Norte enquanto época balnear não abre

Inês Schreck Hoje às 19:16 Facebook

Enquanto a época balnear não abre - no Norte só deverá abrir no final do mês - duas viaturas com militares da Marinha vão percorrer as praias de Matosinhos a Espinho para colmatar a falta de nadadores-salvadores.

A época balnear arranca em datas diferentes consoante a zona do país. No dia 6 de junho deverá abrir para as praias do Algarve, mas nas restantes regiões a data será oficializada numa portaria a publicar nos próximos dias.

Segundo o comandante Cruz Martins, capitão do Porto de Leixões e do Douro, na região Norte a abertura da época balnear ocorrerá "muito provavelmente mais para o final de junho". No ano passado começou a 15 de maio no Algarve e a 15 de junho no Norte.

Enquanto a época balnear não abre, estas praias não terão nadadores-salvadores - uma responsabilidade do concessionário a partir do momento em que abre a época - nem a nova sinalética sobre a lotação, no âmbito das novas regras para prevenção da epidemia covid-19.

Para colmatar a falta nadadores-salvadores, e por causa do calor que já se faz sentir, a Autoridade Marítima vai ter, a partir do início de junho, duas viaturas conduzidas por militares da Marinha com curso de nadador-salvador a percorrer as praias de Matosinhos a Espinho, adiantou ao JN Cruz Martins.

Quando a época balnear começar, aqueles recursos serão destacados para as praias não vigiadas mais procuradas pelos banhistas.

O capitão do Porto de Leixões e do Douro referiu ainda que haverá um reforço dos militares apeados nas praias para aconselhamento sobre as regras de distanciamento social e outras inerentes à covid-19.