Mário Centeno renuncia ao mandato como deputado do PS

A mesa da Assembleia da República anunciou esta quarta-feira o pedido de renúncia do ex-ministro de Estado e das Finanças Mário Centeno ao mandato de deputado para o qual havia sido eleito pelo círculo de Lisboa.

Nas últimas eleições legislativas, Mário Centeno foi quinto efetivo na lista do PS pelo círculo de Lisboa, mas o ex-ministro das Finanças já tinha transmitido que, com o fim das suas funções do Governo, não iria assumir o seu mandato de deputado.

Na bancada socialista, Mário Centeno é substituído pela deputada Rita Borges Madeira.

Na mesma série de anúncios pela mesa da Assembleia da República, foi comunicado que o ex-secretário de Estado e das Finanças Ricardo Mourinho Félix também renunciou ao seu mandato de deputado, para o qual havia sido eleito nas últimas eleições legislativas.

Ricardo Moutinho Félix assumiu o quinto lugar efetivo na lista do PS pelo círculo de Setúbal, sendo agora substituído por Ana Sofia Araújo.