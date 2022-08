Mário Ferreira: "Soltei a bandeira e deixei-a a flutuar no espaço"

Empresário conta ao JN a "experiência inolvidável" de ir ao espaço. E partilha imagem exclusiva da bandeira nacional em gravidade zero.

"Agora que passaram 24 horas, o que posso dizer é que esta viagem ao espaço pode parecer curta para muitos mas, para mim, foram os [10] minutos mais intensos que vivi". Foi assim que, ontem, ao fim da tarde, em terra firme, Mário Ferreira resumiu, ao JN, o voo suborbital que faz dele o primeiro turista espacial português, descolando do deserto do Texas, nos Estados Unidos, a bordo da cápsula New Shepard, da empresa Blue Origin.