Mário Tomé: "Posição do BE sobre a Ucrânia é intolerável"

Mário Tomé foi militar de Abril, militou na UDP e é um dos membros históricos do BE. Aos 82 anos, é mandatário da moção E, que se opõe à linha de Mariana Mortágua e que tem 14% dos delegados da XIII Convenção bloquista. Ao JN, disse que há dois grandes temas que o afastam da moção A: a ausência de uma "política de confrontação" com o PS e a análise da guerra da Ucrânia. Sobre o conflito no Leste, não tem dúvidas: "O BE deixa-se amarrar pelo 'mainstream'".

Que divergências tem a moção E relativamente ao que defende a moção A?

São duas grandes divergências. A primeira é o facto de faltar, na moção A, uma política de confrontação no essencial com o PS. Não basta dizer que se quer vida boa [referência a um dos slogans da moção A, que propõe "Uma vida boa para todas as pessoas"]. O problema é que políticas é que o PS está a levar por diante em conjunto com a UE. Há poucos anos, o BE tinha como palavra de ordem "Desobedecer à UE", mas isso desapareceu. E por que é que a moção A recusa fazer um balanço estruturado, político, das razões pelas quais perdeu tantos votos e deputados? [em 2022, o BE desceu de 19 para cinco]. Não basta dizer que as pessoas não compreenderam a mensagem. Não compreenderam porquê? O que faz o partido se não for propor, explicar e mostrar a essência das suas propostas políticas? Isso tem de ser analisado ao pormenor para se saber qual vai ser a nossa futura estratégia e táctica no futuro.