Marisa Matias com teste negativo faz campanha nas ilhas

A candidata presidencial Marisa Matias decidiu retomar a campanha após um teste negativo à covid-19 que realizou segunda-feira, mantendo assim a sua agenda de campanha de quarta-feira, na Madeira e nos Açores, e a disponibilidade para o debate entre todos desta noite.

No seguimento do contacto com Marcelo Rebelo de Sousa, no passado dia 2, Marisa Matias revelou que continuará a campanha, mediante a recomendação que teve da linha SNS24, incluindo a sua disponibilidade para participar no debate televisivo de hoje que estava previsto com todos os candidatos na RTP, mas cujas presenças e realização aguarda ainda confirmação.

O teste que realizou já estava previsto no âmbito das suas deslocações às ilhas para fazer campanha.

O seu contacto com o Presidente da República não foi considerado de risco pela linha SNS24.