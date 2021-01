Candidatos presidenciais na reunião do Infarmed a convite de Costa

Carla Soares Hoje às 16:45 Facebook

O primeiro-ministro convidou os candidatos presidenciais para participarem na reunião do Infarmed, terça-feira, onde serão decididas novas restrições devido à covid-19. Marisa Matias já confirmou ao JN que aceitou o convite que lhe foi endereçado por António Costa, tal como João Ferreira, Ana Gomes e Tiago Mayan Gonçalves.

O gabinete de António Costa confirmou, por sua vez, ao JN o convite a "todos os candidatos" para participarem. Enquanto presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa participa sempre, assim como o deputado André Ventura, candidato do Chega, recorda ainda. Até à fase das perguntas, a sessão tem sido aberta e pode ser acompanhada através das redes sociais e comunicação social.

A candidatura de Marisa garantiu já que participará, enquanto a de Ana Gomes diz que "muito provavelmente" o fará. A candidatura de Tiago Mayan Gonçalves também confirmou depois presença na reunião "que será virtual", enquanto João Ferreira, candidato apoiado pelo PCP, respondeu positivamente ao convite após ter alterado compromissos assumidos para esse dia. Tino de Rans não tinha ainda recebido o convite, segundo disse ao JN, mas garante que aceitará.

As candidaturas estão assim a reorganizar as suas agendas para o terceiro dia de campanha oficial de forma a participarem na reunião do Infarmed.

O primeiro-ministro retomou este sábado as reuniões que convocou de emergência com os partidos para discutir e decidir novas medidas e restrições a aplicar nos próximos dias, na sequência do agravamento do número de casos de coronavírus. O Executivo aguarda pela reunião de terça-feira do Infarmed para tomar uma decisão.