Marques Mendes, antigo líder do PSD, regressa aos congressos

Luís Marques Mendes, presidente do PSD entre 2005 e 2007, juntou-se este sábado aos trabalhos do congresso, que decorrem no Pavilhão Rosa Mota, sentando-se ao lado do líder eleito, Luís Montenegro. Não é frequente antigos líderes comparecerem nos congressos partidários.

A chegada do atual comentador televisivo foi anunciada por Paulo Mota Pinto, presidente da mesa do congresso, a quem dedicou um cumprimento especial, tendo sido recebido com um aplauso pelos congressistas. Também foi anunciada, e felicitada, a presença de Maria Assunção Esteves, antiga deputada do PSD e primeira mulher a assumir a presidência da Assembleia da República em 2011.