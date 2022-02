Marta Temido antecipa regras menos estritas para testes e certificados

João Vasconcelos e Sousa Hoje às 12:45 Facebook

A ministra da Saúde afirmou que a pandemia está "controlada" e que as restrições deverão continuar a diminuir, antecipando mudanças a nível da política de testagem, da apresentação do certificado digital e do uso de máscara. Marta Temido revelou também que Portugal está a negociar a compra de medicamentos "promissores" contra a covid-19.

"Portugal passou esta quinta onda com muito menos restrições do que em ondas anteriores e do que outros países", referiu a ministra, esta quarta-feira, à saída da reunião com especialistas no Infarmed, em Lisboa. Desta forma, o país está perto de poder passar a viver com "muito maior tranquilidade", embora sempre mantendo a "vigilância" e a aposta na vacinação, frisou.

Em consequência, as restrições continuarão a diminuir, uma realidade que deverá refletir-se, nomeadamente, na adopção de uma política de testagem "mais focada" em grupos de risco ou na apresentação de certificado digital apenas "em determinados espaços". Também o uso de máscara poderá passar a ser exigido apenas em situações de maior risco, adiantou Marta Temido.

Estas medidas deverão entrar em vigor "tão rápido quanto possível", previsivelmente após o Conselho de Ministros desta semana. Contudo, e apesar do otimismo, a ministra considerou que "ainda há demasiada incerteza" para que a doença possa ser considerada endémica.

Para tirar essa conclusão, será necessário confirmar se o vírus varia consoante a sazonalidade e, também, "se haverá uma nova variante e com que características", explicou Marta Temido.

Alterações ao período de isolamento em estudo

Além das medidas anunciadas, há outras questões que também vão no sentido da redução das restrições mas que, por serem "estritamente técnicas", não serão apreciadas em Conselho de Ministros. Entre elas, relatou a governante, conta-se o número de dias que um infetado tem de ficar em isolamento e se esse número varia consoante haja ou não sintomas.

Marta Temido também revelou que Portugal está "a procurar adquirir e negociar" novos medicamentos contra a covid-19. Os fármacos em causa têm "um efeito muito promissor e seguro no debelar da doença grave", garantiu, sem dar mais pormenores.

Na reunião do Infarmed, os peritos revelaram que o R(t) do país é, hoje, de 0,76. Dentro de dois meses, a incidência poderá baixar para os 60 casos por 100 mil habitantes.