Marta Temido atenta aos casos de covid-19 em lares

Sofia Cristino Hoje às 14:20 Facebook

Twitter

Partilhar

A ministra da Saúde, Marta Temido, garantiu ao final da manhã desta terça-feira estar atenta aos casos de covid-19 em lares, depois de nesta semana terem sido confirmados seis surtos nestas instituições sociais.

"Estamos numa situação em que vacinados que eventualmente têm casos de transmissão têm uma doença mais moderada e controlada, mas naturalmente estamos atentos. Já há algum tempo que a DGS emitiu um ofício que determina que no contexto de lares o intervalo entre a rotação da doença e a vacinação seja de 90 dias, exatamente por causa dessa fragilidade acrescida destas pessoas", afirmou.

Ao contrário do que aconteceu no início da pandemia, Marta Temido diz que, para já, não se justifica limitar as visitas aos idosos em lares. "Estamos atentos a estes casos, mas neste momento estamos com muita confiança naquilo que está a ser a opção por vacinação mais rápida e um acompanhamento destes casos quando há necessidade", sublinhou.

A ministra da Saúde disse ainda que o esforço de "vacinação dos trabalhadores tem de ser mantido".