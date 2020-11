Marta Temido deixa alerta: "33% dos internados têm entre 40 e 69 anos"

JN Hoje às 14:36 Facebook

A ministra da Saúde, Marta Temido, afirmou esta quarta-feira, em tom de alerta aos mais novos, que, do total de pacientes internados com covid-19 nos hospitais portugueses, 33% têm entre 40 e 69 anos.

Na habitual conferência de imprensa de apresentação dos dados epidemiológicos do país, Marta Temido anunciou que, da totalidade de pacientes internados com covid-19, 33% têm entre 40 e 69 anos, 63% mais de 70 anos e 4% menos de 40 anos.

"Isto quer dizer que não são só as pessoas que contraem a doença com idades mais avançadas que precisam de internamento", recordou a ministra da Saúde, acrescentando ainda que, dos 5891 novos casos reportados no boletim de hoje, "mais de mil correspondem a pessoas entre os 40 e 69 anos".