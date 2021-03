Marta Temido: "Temos de continuar com precauções e cautelas"

Daniela Jogo Hoje às 13:53 Facebook

Twitter

Partilhar

A ministra da Saúde, em visita, com o primeiro-ministro ao hospital Curry Cabral, em Lisboa, voltou a sublinhar que, apesar da descida dos números da pandemia, Portugal precisa de manter as "precauções e cautelas" no combate à pandemia.

No dia em que se assinala um ano desde o primeiro caso confirmado de covid-19 em Portugal, Marta Temido disse que é preciso "manter o equilíbrio em termos daquilo que é a nossa coragem perante a vida" e é necessário manter as "precauções e cautela" para regressarmos, o mais rápido possível, à normalidade como a conhecíamos.

A ministra da Saúde deixou ainda uma mensagem de agradecimento a todos os profissionais de saúde que ajudaram, e continuam a ajudar, no combate à pandemia. "Não podemos deixar de nos emocionar com aquilo que foi a capacidade dos nossos profissionais de saúde e do sistema nacional de saúde em responder a esta dificuldade".

O facto de Portugal ter, atualmente, mais pessoas vacinadas do que doentes com covid-19 leva Marta Temido a falar numa "esperança renovada", admitindo, no entanto, que ainda não é tempo para relaxar as medidas.

Costa destaca esforço dos profissionais de saúde

Na mesma visita, António Costa enalteceu a "excelência dos profissionais de saúde" e agradeceu "profundamente" ao pessoal médico, que fez "algo extraordinário" nestes últimos 12 meses.

"Houve um grande esforço de investimento e um enorme esforço na readaptação dos serviços e no funcionamento dos hospitais", disse o primeiro-ministro.

PUB

O líder do governo apelou, mais uma vez, à responsabilidade social de cada um. " Aqui [hospital] salvam-se vidas e tratam-se doentes, mas é lá fora que conseguimos travar esta pandemia". No dia que começa mais um Estado de Emergência, Costa pediu disciplina no cumprimento das regras básicas como o uso da máscara e o distanciamento físico.

Mesmo reconhecendo o cansaço acumulado, o primeiro-ministro pediu que se mantenha "com enorme rigor este confinamento". "Não podemos repetir o que aconteceu na 1ª vaga, não podemos repetir o que aconteceu na 2ª vaga, nem podemos repetir o que aconteceu neste trágico mês de janeiro".

António Costa garante que a melhor forma de apoiar os profissionais de saúde é não repetir os erros do passado.

O primeiro-ministro e a ministra da Saúde visitaram esta terça-feira o Centro Hospitalar de Lisboa Central, onde mais doentes com covid-19 foram tratados ao longo do ano.