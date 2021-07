Marta Temido vai receber prémio pela resposta à pandemia

Rui Abreu Ontem às 22:09 Facebook

A ministra da Saúde vai ser distinguida com o Prémio Cidadania e Solidariedade, atribuído pela União das Mutualidades, pela sua "ação, entrega e resiliência com que coordenou a resposta à covid-19" em Portugal.

Para a organização, "a sua ação, entrega e resiliência com que coordenou a resposta à covid-19, num contexto tão exigente, complexo e desconhecido como o que vivemos nesta crise pandémica" é uma das principais razões pela qual a ministra vai ser homenageada, aliada ao " seu humanismo, genuinidade, humildade e caráter resoluto".

A cerimónia está inserida no XIII Congresso Nacional do Mutualismo, agendado para o dia 9 de julho, em Vila Nova de Gaia, e vai ter como foco as reflexões "acerca das mudanças no papel das mutualidades e das demais entidades do setor social na prestação de cuidados de saúde aos portugueses".

A conferência conta com a participação de Miguel Guimarães, Bastonário da Ordem dos Médicos, e dos ex-secretários de Estado da Saúde, Manuel Delgado e Rosa Valente de Matos. A moderação fica a cargo de Pimenta Marinho, ex-presidente da Administração Regional de Saúde do Norte.

Outro debate que está na agenda do Congresso vai refletir sobre a "emergência de uma nova geração de respostas e equipamentos sociais", num painel composto por Carlos Azevedo, Presidente do IES-Social Business School, no papel de moderador, e por Marco António Costa, ex-secretário de Estado da Segurança Social, Maria da Luz Cabral, professora universitária que coordenou o grupo de trabalho da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa responsável pela elaboração de uma proposta estratégica solicitada pelo Governo no âmbito do envelhecimento da população, e Tiago Preguiça, Diretor Geral da Segurança Social.

Durante o Congresso, vai ser lançado o livro "As Origens do Mutualismo em Portugal" de Joana Dias Pereira, professora e investigadora da Universidade Nova de Lisboa e ocorrerá durante a tertúlia sobre a História e as Origens do Mutualismo em Portugal, na qual participarão as investigadoras da Universidade Nova de Lisboa, Joana Dias Pereira e Virgínia Baptista.

A União das Mutualidades Portuguesas, constituída em 1984, é uma associação mutualista de grau superior, que representa o movimento mutualista português e congrega Associações Mutualistas nacionais e é presidida por Luís Alberto Silva.