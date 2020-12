Marta Temido: "Vamos receber mais 70200 doses da vacina ainda este ano"

Tiago Rodrigues Hoje às 19:17 Facebook

Twitter

Partilhar

A ministra da Saúde, Marta Temido, afirmou, esta quarta-feira, que o calendário da distribuição das vacinas da Pfizer foi antecipado e que vão chegar a Portugal no dia 28 mais 70200 doses, a juntar às 9750 que chegam no dia 26.

"Vai ser possível que sejam recebidas mais 70200 doses ainda este ano. Neste mês de dezembro teremos uma chegada de vacinas da Pfizer que atinge as 79950 doses, divididas nestas duas entregas: a primeira, de 9750 vacinas, no dia 26 e a segunda no dia 28. É uma antecipação do calendário de entregas, mas o número total das entregas no primeiro trimestre não se irá alterar", informou a ministra da Saúde.

"A notícia que queremos partilhar é a chegada antecipada nas vacinas. Os planos de administração das vacinas em cada um dos hospitais vão ser aferidos e espera-nos um Natal e os dias a seguir de muito trabalho", acrescentou.

A antecipação permite também expandir a vacinação pelos profissionais identificados como prestadores diretos de cuidados a pessoas suspeitas de estarem infetadas ou doentes com covid-19.

"Para os primeiros hospitais que já identificaram os profissionais prioritários para vacinação temos a expectativa de conseguir vacinar cerca de 60% dos que foram identificados", disse a ministra.

Marta Temido disse ainda que agora vai ser possível "alargar o universo de profissionais a vacinar e alargar os hospitais envolvidos", esperado atingir todos os hospitais do Serviço Nacional de Saúde "com esta primeira entrega de vacinas".

Marta Temido anunciou na segunda-feira que a vacinação contra a covid-19 vai arrancar em Portugal no dia 27.

A Agência Europeia do Medicamento (EMA) aprovou a primeira vacina para ser administrada na UE, desenvolvida pela Pfizer-BioNTech.