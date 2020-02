Máscara e luvas descartáveis para prevenir contágios em restaurante do Porto

Erika Nunes Hoje às 19:48 Facebook

No famoso restaurante portuense "Conga", o proprietário Sérgio Oliveira decidiu, este sábado, proteger todos os funcionários de possíveis contágios com coronavírus. "30% dos clientes são chineses, não vou arriscar", disse ao JN.

As notícias dos primeiros casos suspeitos de coronavírus em Portugal e a confirmação do primeiro caso em Espanha, sexta-feira, foram suficientes para Sérgio Oliveira, proprietário da "Conga", tomar uma decisão. A casa de bifanas é visita obrigatória de milhares de turistas que visitam a cidade e uma grande parte deles é de origem asiática.

"Estive acordado até às 5 da manhã a pensar na evolução do coronavírus e na quantidade de clientes chineses que recebemos na "Conga": devem ser 30% da clientela. E decidi proteger-nos, até porque tenho uma filha pequena e não quero arriscar levar uma doença para casa", relatou o proprietário, ao JN.

A primeira caixa de máscaras comprada na farmácia chega para os 25 funcionários se protegerem durante dois dias, para já, enquanto as luvas de nitrilo são as comummente utilizadas em restauração. A acrescer às cautelas, litros de desinfetante estão disponíveis para ir refrescando as luvas e passar, mais amiúde do que habitual, no balcão onde os clientes se encostam para pagar ou consumir algo mais rápido.

Os funcionários da casa das bifanas portuense reagiram "bem, embora alguns estivessem pouco informados sobre a progressão do vírus" e os clientes asiáticos "acharam normal, nem estranharam". Já os portugueses, admitiu Sérgio Oliveira, confessaram surpresa e alguma preocupação. Mediante as explicações do restaurante, ficam "tranquilizados".

"Prefiro pecar por excesso de zelo, não me importo que fiquem a olhar ou a achar que estou a fazer figuras. Acho que tenho de ser responsável e não quero ficar doente ou contagiar outros", acrescentou o proprietário da casa de bifanas. "Não confio nas autoridades para conter o vírus, se nem medicamentos têm para outras coisas em Portugal", rematou Sérgio Oliveira.

Nas imediações da "Conga", os clientes asiáticos que visitavam o supermercado chinês revelavam-se despreocupados e ninguém usava máscara. Duas clientes de uma das três lojas chinesas da Rua do Bolhão comentaram que não podem "ter medo dos vírus, se para viver com medo era melhor não sair à rua". Noutra loja, as máscaras do tipo cirúrgico custam 0,85 cêntimos a meia dúzia mas não têm especial procura. "Ninguém está preocupado, nem os patrões, nem os clientes", murmurou a funcionária portuguesa.