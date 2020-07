Máscara que inativa o novo coronavírus à venda nos CTT 

JN Hoje às 11:38, atualizado às 12:59 Facebook

Os CTT - Correios de Portugal estão a disponibilizar por todo o país, para venda aos clientes, as máscaras AdTech, com capacidade confirmada de inativar o novo coronavírus.

"Tendo em conta o atual contexto de pandemia por CoViD-19 em que vivemos, e tendo em conta a preocupação com a segurança e bem-estar dos clientes, os CTT estão a comercializar este produto na sua rede de retalho, nas lojas CTT, e também na loja online dos CTT, aqui", pode ler-se em comunicado, a que o JN teve acesso esta quarta-feira. Cada máscara, também à venda nas lojas MO e Wells, MOxAd-Tech tem o custo de 10 euros.

As máscaras em causa, as primeiras a superar "com sucesso" os testes realizados pelo Instituto de Medicina Molecular de Lisboa (iMM), são capazes de neutralizar o vírus causador da covid-19 quando este entra em contacto com o tecido, mesmo após 50 lavagens. Garantem uma "redução viral de 99% ao fim de uma hora", informou há dias o investigador e virologista do instituto Pedro Simas. As máscaras, desenhadas e produzidas em Portugal, permitem ainda quatro horas de uso ininterrupto sem degradação da capacidade de retenção de partículas nem da respirabilidade.

Estas máscaras, fruto de uma parceira entre as fabricantes Adalberto, o centro tecnológico CITEVE, o Instituto de Medicina Molecular da Universidade de Lisboa, a Universidade do Minho e a marca MO, apresentam a certificação OEKO-Tex, cumprindo as normas e regulamentação da União Europeia.