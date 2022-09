Maternidade Alfredo da Costa fecha bloco de partos ao exterior dois dias

JN Hoje às 08:51 Facebook

A maternidade Alfredo da Costa, em Lisboa, vai fechar o bloco de partos ao exterior na próxima sexta-feira e na segunda-feira, por falta de médicos que assegurem as equipas de urgência. Será a sexta vez desde o início do verão.

Segundo informa, nesta quinta-feira, o jornal "Público", a administração da maternidade - instituição pública com mais especialistas em ginecologia e obstetrícia do país - revela que médicos seniores e internos recusam fazer mais horas extraordinárias, apesar do aumento do valor/hora anunciado pelo Governo.

A administração afirma que se vive um momento de "grande agitação e de grande toque a reunir da corporação e, neste caso, ao nível da corporação de ginecologia e obstetrícia", classificando a posição dos médicos como falta de boa vontade.

A maternidade Alfredo da Costa tem 55 especialistas e 16 internos, sendo a maior unidade do país, mas há limitações nas escalas de urgência devido a limitações de idade, doença ou licença.