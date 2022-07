Maternidade da Guarda fecha quinta-feira

A exemplo de outros hospitais do país, o Hospital da Guarda está, pontualmente, sem profissionais suficientes para assegurar a assistência global a grávidas e amanhã a maternidade estará fechada.

Apurou o JN que a escala do serviço para esta quinta-feira só tem um obstetra e, como tal, o bloco de partos fica encerrado e entra em vigor o plano de contingência do Ministério da Saúde, que obriga ao encaminhamento das grávidas para outros hospitais como Viseu ou Coimbra. E não será o único dia de crise na instituição de saúde. A previsão é de que nos dias 15, 16 e 29 deste mês aconteça mesmo, sendo que no dia 16 não haverá nenhum obstetra de serviço. O Hospital Distrital Sousa Martins da Guarda tem 6 médicos especialistas e mais alguns tarefeiros, mas afigura-se difícil conciliar o serviço com o gozo de férias e folgas dos profissionais de saúde.

Contactada, a administração da Unidade Local de Saúde da Guarda não se pronunciou dizendo que o processo está a ser centralizado pela Administração Regional de Saúde(ARS) do centro.