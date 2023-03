Inês Schreck Hoje às 16:44 Facebook

As urgências de Ginecologia e Obstetrícia e blocos de parto da região de Lisboa e Vale do Tejo vão manter o funcionamento alternado até maio.

A Direção Executiva do SNS decidiu prolongar a solução encontrada no final do ano passado, e que ao longo dos últimos três meses nunca falhou. No final de maio, será feita uma nova avaliação, e será anunciado um plano específico para o verão, o período crítico de férias dos profissionais.