Maternidades do Norte não fecham mas têm de fazer obras e reforçar pessoal

A Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde (DE-SNS) já decidiu. As maternidades dos hospitais de Famalicão e da Póvoa de Varzim, cujo encerramento foi proposto num relatório técnico entregue ao Ministério da Saúde, vão manter-se abertas.

Mas estão obrigadas a investir em infraestruturas, reforço de profissionais e diferenciação em neonatologia durante este ano. Em janeiro de 2024, haverá nova avaliação para perceber se resolveram os problemas identificados.

O encerramento das outras quatro maternidades identificadas no relatório - duas no Centro e duas em Lisboa e Vale do Tejo - ainda está a ser avaliado pela DE-SNS. Ainda que, como o JN já noticiou, esteja cada vez mais afastada a hipótese de fechar serviços.