Maternidades que encerrarem poderão vir a ter consulta aberta

Nos hospitais cujos serviços de urgência de obstetrícia e blocos de partos vierem a ser encerrados poderão ser implementadas consultas abertas para dar resposta a grávidas com episódios agudos não urgentes. É uma das propostas do relatório do grupo de peritos nomeado pelo Governo para estudar a reorganização daquelas unidades e que identificou "seis hospitais onde tecnicamente não há risco" para a saúde de utentes e bebés se os serviços fecharem.

Debaixo de um coro de críticas desde que foram conhecidos os hospitais em que as maternidades podem ser encerradas, o ministro da Saúde reiterou esta sexta-feira que as decisões só serão anunciadas "daqui a alguns meses" e terão "toda a sustentação técnica". "Recebemos um relatório preliminar que exige uma visita cuidadosa a cada instituição, um diálogo com os profissionais, um diálogo com as instituições, desde logo com a Ordem dos Médicos. Estamos num trabalho preliminar e daqui a alguns meses anunciaremos as decisões", disse Manuel Pizarro.

Os hospitais identificados no estudo são Famalicão e Póvoa de Varzim, no Norte, Castelo Branco e Guarda, na região Centro, e Barreiro e Vila Franca de Xira, em Lisboa e Vale do Tejo.