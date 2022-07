Matos Rosa encabeça lista ao Conselho Nacional do PSD

Hermana Cruz e Gina Pereira Hoje às 20:54 Facebook

Twitter

Partilhar

O antigo deputado e secretário-geral do partido durante a liderança de Pedro Passos Coelho vai encabeçar uma lista ao Conselho Nacional do PSD. Ao JN, José Matos Rosa rejeita qualquer leitura de oposição à nova liderança. Antes pelo contrário: "esta é um altura em que o nosso partido e o nosso líder precisa de todos os militantes do PSD. Somos social-democratas. Somos do PSD. Estamos ao lado do nosso líder", disse.

O antigo secretário-geral do PSD prefere não revelar já os nomes que integram a lista que será conhecida no sábado, dia em que mais listas serão divulgadas para serem postas a votos.

Recusando-se a falar do passado - "só falo do futuro", disse -, Matos Rosa admite que o PSD viveu "momentos de grande dificuldades" e entende que é obrigação de todos os militantes estarem ao lado de Luís Montenegro para que ele possa protagonizar a mudança de que o partido e o país precisam. "Temos de o ajudar a que possa dar a volta para que Portugal saia deste marasmo", disse, apontando as "dificuldades que os portugueses atravessam" e os problemas que se vivem em áreas como a saúde e a educação. "Todos temos de dar o nosso contributo para que os portugueses confiem de novo no PSD", defendeu.

Esta sexta-feira, ainda antes do arranque do congresso , o presidente do Governo Regional da Madeira admitiu ser possível assumir uma vice-presidência ou a presidência da Mesa. "Já disse que estou disponível", afirmou Miguel Albuquerque. E foi anunciada uma outra lista ao Conselho Nacional, encabeçada por Pedro Veiga, presidente da JSD distrital de Aveiro que vai juntar outros jovens militantes.

No congresso de Santa Maria da Feira, em 2021, houve 11 listas que concorreram ao Conselho Nacional, entre as quais as de Miguel Pinto Luz, ex-candidato à liderança (a segunda mais votada), e Carlos Eduardo Reis (diretor de campanha de Moreira da Silva) que desta vez já anunciaram que não irão promover listas. A lista afeta a Rui Rio em 2021 foi encabeçada por Pedro Roseta. Luís Montenegro só amanhã deverá anunciar quem é o seu escolhido para encabeçar a sua lista ao Conselho Nacional, sendo que o seu adversário nas diretas, Moreira da Silva, já disse que não o fará.