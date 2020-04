Matriculas no pré-primário e básico já em maio e na Internet

Hermana Cruz Hoje às 13:34 Facebook

As matrículas no pré-primário e ensino básico vão decorrer entre o dia 4 de maio e 30 de junho. De preferência, terão que ser feitas pela internet.

Já existem datas para as matrículas nos ensinos pré-primário e básico. Segundo o Decreto-Lei nº 14-G/2020, já publicado em Diário da República, as matrículas podem ser efetuadas entre os dias 4 de maio e 30 de junho.

No referido diploma, que também prevê as regras gerais para o ensino à distância, avisa-se, contudo, que as matriculas terão que ser feitas "preferencialmente via Internet, no portal portaldasmatriculas.edu.gov.pt, com recurso à autenticação através de cartão de cidadão, chave móvel digital ou credenciais de acesso ao Portal das Finanças".

As listas dos alunos admitidos em cada estabelecimento de ensino terão que ser publicadas no dia 24 de julho, no caso do ensino básico, e no dia 30 de julho, no caso do secundário.

Já as turmas têm que estar constituídas "no prazo de 15 dias", após a publicação das referidas listas.