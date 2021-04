Matrículas para o 1.º ano arrancam na quinta-feira

Alexandra Inácio Hoje às 20:22 Facebook

As inscrições para os alunos que vão ingressar no Pré-Escolar ou no 1.º ano arrancam na quinta-feira e o prazo termina a 14 de maio. As renovações serão automáticas para os anos de continuidade.

Os encarregados de educação de alunos que vão frequentar anos de continuidade (2.º, 3.º, 4.º, 6.º, 8.º, 9.º e 11.º) podem renovar as suas inscrições, automaticamente, no Portal das Matrículas, desde que não tenham alterações substantivas a registar como um pedido de transferência de estabelecimento ou de alteração do percurso formativo.

O despacho das matrículas foi publicado esta quarta-feira em Diário da República.

"Tratava-se, assim, de uma tarefa essencialmente confirmativa que, a partir deste ano, é suprida, indo ao encontro do solicitado por escolas e encarregados de educação", lê-se na nota divulgada hoje pelo Ministério da Educação.

O diploma atualiza o calendário das inscrições para o ano letivo 2021-2022, "permitindo uma maior harmonia entre os períodos de acesso ao Portal por parte das escolas" e das famílias. Assim, além do prazo para o 1.º ano e Pré-Escolar, os alunos que vão para o 8.º, 9.º e Secundário podem inscrever-se entre 18 e 30 de junho. E os restantes do Básico, (2.º, 3.º, 4.º, 5.º, 6.º e 7.º) podem matricular-se entre 10 e 16 de julho.