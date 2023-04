Matrículas para o próximo ano letivo começam a 15 de abril

JN/Agências Hoje às 19:57 Facebook

O período de matrículas para o próximo ano letivo começa no sábado, dia 15 de abril, para os alunos do pré-escolar e 1.º ano, de acordo com o calendário publicado, esta quinta-feira, em Diário da República.

Como habitual, as inscrições começam com os mais novos e as crianças que no próximo ano forem para o pré-escolar ou para o 1.º ano do ensino básico devem ser matriculadas entre 15 de abril e 15 de maio.

Entre os dias 22 e 28 de junho fazem-se as matrículas para os 6.º, 7.º, 8.º, 9.º e 11.º anos de escolaridade, e depois para os 2.º, 3.º, 4.º e 5.º anos, entre 6 e 10 de julho.

Para os alunos que forem para o 10.º ou 12.º anos, as matrículas realizam-se entre 15 e 20 de julho.

O processo de renovação de matrícula é quase sempre automático, exceto em caso de transferência de escola, transição de ciclo, alteração de encarregado de educação ou quando o pedido esteja dependente de opção curricular.

O diploma estabelece também o calendário para a divulgação das listas dos alunos admitidos: em 3 de julho no caso da educação pré-escolar e do 1.º ano do 1.º ciclo do ensino básico e em 1 de agosto para os restantes anos dos ensinos básico e secundário.