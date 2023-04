Matrículas para os alunos do pré-escolar e 1.º ano começam hoje

JN/Agências Hoje às 14:54 Facebook

As matrículas dos alunos do pré-escolar e 1.º ano para o próximo ano letivo começam este sábado. As inscrições estão abertas até dia 15 de maio.

As inscrições para o pré-escolar ou para o 1.º ano do ensino básico começam este sábado e terminam daqui a um mês, a 15 de maio. A lista dos alunos admitidos será conhecida a 3 de julho.

O calendário escolar foi publicado na quinta-feira, em Diário da República.

Os alunos do 6.º, 7.º, 8.º, 9.º e 11.º ano podem fazer as matrículas entre os dias 22 e 28 de junho e os estudantes do 2.º, 3.º, 4.º e 5.º anos entre 6 e 10 julho. Já os alunos do 10.º ou 12.º anos podem matricular-se entre 15 e 20 de julho. A 1 de agosto será conhecida a lista dos admitidos.

A renovação de matrícula é quase sempre automática, exceto em caso de transferência de escola, transição de ciclo, alteração de encarregado de educação ou quando o pedido esteja dependente de opção curricular.