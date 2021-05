Matriz de risco gera braço de ferro entre políticos e peritos

João Vasconcelos e Sousa Hoje às 10:12 Facebook

Twitter

Partilhar

Presidente queria que fórmula passasse a ter em conta a vacinação, especialistas não veem motivos para mudar. Pandemia "modificou-se" e vírus pode ter-se tornado endémico. Há nova proposta para o desconfinamento.

A reunião de sexta-feira no Infarmed deixou a descoberto a existência de um braço de ferro: de um lado, há responsáveis políticos, com o presidente da República à cabeça, que querem acrescentar variáveis como a vacinação à matriz de risco que mede a pandemia; do outro, os especialistas que entendem que a fórmula atual já transmite um "alerta" suficientemente preciso. Marcelo Rebelo de Sousa deixou mesmo alguns reparos aos peritos, pedindo mais clareza nas explicações. Também foi divulgada uma nova proposta de desconfinamento, que o Governo irá agora analisar.

No fim da reunião, Marcelo lembrou que a incidência do vírus baixou e que a pressão no SNS é hoje menor. Aludindo a certos "direitos fundamentais" que a pandemia abalou - referindo-se às falências e ao aumento da pobreza -, pediu que as medidas que vão sendo tomadas sejam explicadas da forma mais clara possível.