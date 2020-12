Mau tempo causou 55 ocorrências de queda de árvores e inundações

JN/Agências Hoje às 08:51 Facebook

A Proteção Civil registou, entre as 21 horas de terça-feira e as oito horas de hoje, 55 ocorrências relacionadas com a queda de árvores e pequenas inundações devido ao vento e chuva forte.

O comandante Carlos Pereira, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), precisou que as ocorrências relacionadas com a queda de árvores e pequenas inundações foram registadas sobretudo nos distritos de Viana do Castelo, Lisboa e Porto. "O distrito com mais ocorrências foi Viana do Castelo com 17 situações e tratou-se sobretudo de quedas de árvores por causa do vento forte. Depois registámos também oito em Lisboa e sete no Porto, também por quedas de árvores e pequenas inundações", disse à Lusa.

De acordo com o comandante, não foi registada nenhuma situação grave até às 8 horas de hoje. "A situação estava cerca das 8 estava a acalmar. Mesmo os avisos laranja que o IPMA emitiu por causa da chuva já passaram a amarelo", disse.

Depois de uma madrugada com chuva e vento forte, a previsão do tempo para esta quarta-feira aponta para aguaceiros e rajadas, que diminuirão de frequência e intensidade, de norte para sul. Espera-se agitação marítima forte na costa ocidental.

De acordo com as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o céu estará muito nublado, tornando-se pouco nublado a partir do meio da tarde. Acima dos 1400 metros, poderá ocorrer neve. O vento será moderado a forte, com rajadas até 80 km/h no litoral até ao início da tarde, tornando-se fraco a moderado, de norte para sul, a partir da manhã. Nas terras altas, será moderado a forte até ao meio da manhã, tornando-se moderado nas regiões Norte e Centro a partir da tarde.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 3 graus Celsius, em Bragança, e os 11, em Faro. E as máximas entre os 7, na Guarda, e os 17, em Setúbal e Faro.