Mau tempo com 793 ocorrências, mais de metade em Lisboa

A circulação na Estrada Nacional (EN) 9, em Torres Vedras, encontra-se interrompida, devido a inundação da via, enquanto na EN 247, em Colares, Sintra, o corte do trânsito se deve à queda de uma árvore. Em 14 horas, o mau tempo originou um total de 793 ocorrências no país.

Segundo fonte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), as duas situações continuavam a ser acompanhadas ao final da noite de sábado.

A EN 9 encontra-se cortada ao trânsito devido "ao galgamento do rio, na zona do Sizandro".

Na EN 247, em Colares, concelho de Sintra, foi a queda de uma árvore de grande porte a provocar a interrupção da circulação automóvel.

A ANEPC informa que, entre as 8 horas e as 22 horas de sábado, o mau tempo que atinge Portugal provocou um total de 793 ocorrências no país, mais de metade, 419, no distrito de Lisboa.

No período de 14 horas, foram registadas 453 inundações, 138 quedas de árvore e 114 quedas de estruturas.

O distrito de Leiria foi o segundo com o maior número de ocorrências, 79, seguido de Setúbal, com 69.

De acordo com a ANEPC, três pessoas em Cascais tiveram de ser deslocadas para casa de familiares, por "não terem condições de habitabilidade nas suas habitações".

A ANEPC acrescenta que "a precipitação vai continuar a ocorrer, mas com menor intensidade".

"A situação deverá melhorar a partir da meia-noite. As quantidades de precipitação serão inferiores àquelas que se verificaram durante a hora de almoço e princípio da tarde, em particular na área metropolitana de Lisboa", acrescentou a mesma fonte.