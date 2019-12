Mau tempo deixa comitiva de Marcelo em terra

Hoje às 18:40 Facebook

O mau tempo na Ilha açoriana do Corvo deixou em terra, na Terceira, uma parte da comitiva de Marcelo Rebelo de Sousa. Para já, o presidente da República mantém a agenda: na manhã de terça-feira voar para a Ilha Terceira, e daí para o Corvo. Mas ainda é cedo para saber se entrará no ano de 2020 na região mais ocidental do país.

Parte da comitiva, incluindo elementos da equipa de comunicação e jornalistas, já está na Terceira e planeava voar para o Corvo, num voo militar, na tarde desta segunda-feira. Os planos foram alterados pelas condições climatéricas. Fonte oficial da presidência explicou que havia fortes probabilidades de não conseguirem aterrar no Corvo, pelo que decidiram permanecer na Terceira.

Quanto a Marcelo Rebelo de Sousa, ao final de tarde de segunda-feira mantinha os planos de voar para os Açores na manhã de terça-feira, mas é possível que o tempo lhe troque as voltas. "As condições climatéricas não são as ideais", admitiu a mesma fonte.

O chefe de Estado quer entrar no Ano Novo na Ilha do Corvo, a ilha mais pequena do arquipélago dos Açores.