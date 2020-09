Mau tempo faz 555 ocorrências até às 8 horas

JN/Agências Hoje às 11:25 Facebook

Twitter

Partilhar

A Proteção Civil registou 555 ocorrências em Portugal continental devido ao mau tempo, entre a meia-noite de sexta-feira e as 8 horas deste sábado. O distrito de Leiria foi o mais afetado, com 143 casos.

Pedro Araújo, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) adiantou à agência Lusa que a maioria das ocorrências "devido às condições meteorológicas adversas" esteve relacionada com quedas de árvores (203), seguidas de 174 inundações, 88 quedas de estruturas e 82 limpezas de via.

"Temos a destacar o distrito de Leiria, que registou um total de 143 ocorrências, seguido do distrito de Lisboa com 135 e depois os distritos de Setúbal e Faro com 47 cada", avançou. Os distritos de Leiria e Coimbra estavam, ontem à noite, em alerta laranja para vento, chuva e precipitação devido à passagem do ciclone Alpha.

De acordo com o responsável, para hoje, "do ponto de vista meteorológico há um desagravamento [das condições meteorológicas adversas]". "Todavia, vamos manter os distritos de Braga, Porto, Vila Real, Viseu, Aveiro, Coimbra e Leiria em aviso amarelo para a precipitação, devido à sua persistência, que por vezes pode ocorrer de forma forte", acrescentou.