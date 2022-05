Máximas dos 19 aos 33 graus: Porto, Viana e Aveiro continuam a escapar ao calor

JN Hoje às 08:59 Facebook

O litoral Norte continua a escapar ao calor, que esta quarta-feira é mais intenso na região Sul. Doze concelhos estão em risco máximo de incêndio.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê, para esta quarta-feira, céu pouco nublado com nebulosidade matinal no litoral a norte do Cabo Raso, intensificação do vento no litoral oeste a partir da tarde, uma pequena descida de temperatura máxima nas regiões Norte e Centro e uma pequena subida na região Sul.

As temperaturas mínimas vão variar entre os 9 graus Celsius (em Braga) e os 19 (em Faro), e as máximas entre os 19 (em Viana do Castelo e no Porto) e os 33 (em Santarém). Com os termómetros a atingirem e ultrapassarem os 30 graus vão estar sete distritos do continente: Bragança, Castelo Branco, Santarém, Lisboa, Setúbal, Évora e Beja. Em Faro e Portalegre, máximas de até 29 graus. E em Braga, Viseu, Vila Real, Guarda e Coimbra, as temperaturas máximas vão chegar aos 25 graus. Já no litoral Norte, em Viana do Castelo, Porto e Aveiro, as máximas não irão além dos 19/20 graus, e em Leiria, as previsões apontam para 23 graus.

Doze concelhos de quatro distritos em risco máximo de incêndio

De acordo com o IPMA, estão hoje em risco máximo de incêndio os concelhos de Tabuaço, São João da Pesqueira (Viseu), Figueira de Castelo Rodrigo (Guarda), Mogadouro, Miranda do Douro, Vimioso, Alfândega da Fé, Bragança, Macedo de Cavaleiros, Mirandela (Bragança), Valpaços e Chaves (Vila Real).

Mais de 50 concelhos de Faro, Portalegre, Santarém, Castelo Branco, Guarda, Vila Real, Viseu e Bragança estão em risco muito elevado.

O risco de incêndio vai manter-se elevado em algumas regiões do continente pelo menos até domingo. Este risco, determinado pelo IPMA, tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo. Os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.