Máximas entre 22 e 39 graus e risco de incêndio pelo país todo

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê para esta quarta-feira nebulosidade matinal no litoral Centro, vento por vezes forte na faixa costeira e nas terras altas, e uma pequena subida de temperatura nas regiões do interior.

O céu estará pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nebulosidade no litoral Centro até meio da manhã e no interior Sul durante a tarde. O vento será fraco a moderado, soprando por vezes forte na faixa costeira ocidental, em especial durante a tarde, e nas terras altas até início da manhã e a partir do meio da tarde.

Prevê-se ainda a possibilidade de formação de neblina matinal no litoral Norte e Centro e uma pequena subida de temperatura nas regiões do interior. As máximas vão variar entre os 22º (Aveiro) e os 39º (Évora) e as mínimas entre os 15º (Bragança, Aveiro, Coimbra e Leiria) e os 24º em Portalegre.

Incêndios

Mais de 60 concelhos do interior Norte e Centro em risco máximo

Mais de 60 concelhos, sobretudo do interior Norte e Centro do país (nos distritos de Bragança, Guarda, Viseu, Castelo Branco, Portalegre, Santarém e Faro), estão hoje em risco máximo de incêndio. O IPMA coloca grande parte da região Norte e Centro e alguns municípios do Algarve em risco muito elevado. E em risco elevado estão mais de 50 municípios dos distritos de Braga, Porto, Aveiro, Leiria, Santarém, Lisboa, Portalegre, Évora, Beja e Faro.