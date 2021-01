Máximo de mortes no terceiro dia seguido com mais de 10 mil casos

Rita Neves Costa e Rita Salcedas Hoje às 14:33, atualizado às 14:49 Facebook

Um dia depois de Portugal ter chegado ao número de casos de covid-19 mais alto desde o início da pandemia, registam-se hoje mais 10 663 infeções. O número de mortes atinge novo recorde: 159.

Neste primeiro dia do novo confinamento, Portugal atingiu um novo número máximo de vítimas mortais por covid-19: em 24 horas, morreram 159 pessoas com covid-19. O anterior recorde tinha sido registado na quarta-feira (156 vítimas). No total, desde o início da pandemia, 8543 pessoas morreram com o novo coronavírus em Portugal.

Quase 69% das vítimas (109) tinham 80 anos ou mais. Trinta e três tinham entre 70 e 79, treze tinham entre 60 e 69, três pertenciam à faixa etária dos 50-59 anos, e morreu ainda uma pessoa na casa dos 40 anos. A maioria das mortes (65) foi registada em Lisboa e Vale do Tejo. No Norte, morreram 35 doentes, no Centro 34, no Alentejo 15 e no Algarve 10.

Terceiro dia acima dos 10 mil casos

É o terceiro dia consecutivo com mais de 10 mil novos infetados. Depois das 10 286 infeções de quarta-feira e das 10 698 de quinta-feira, foram contabilizados, esta sexta-feira, mais 10 663 contágios - uma redução pouca significativa face a ontem. O número total de infeções desde março é agora de 528 469. A manterem-se os elevados valores diários, poderá confirmar-se a previsão dos especialistas de que o país virá a atingir os 14 mil contágios num dia. Por outro lado, recuperaram da doença mais 6458 pessoas (394 065 no total).

Lisboa e Vale do Tejo soma mais 4280 doentes, voltando a superar o número de infeções diárias no Norte (mais 3295), que durante vários meses ocupou o primeiro lugar no que diz respeito a contágios num só dia. A região Centro tem mais 2041 novos casos, o Alentejo tem 577 e o Algarve 328. A Madeira regista mais 93 e os Açores têm mais 49 infetados.

O número de internamentos também acompanha a tendência crescente: há hoje mais 192 doentes internados em enfermaria (de um total de 4560) e 11 em unidades de cuidados intensivos (em 622).