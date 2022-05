MB Way bate recorde de quatro milhões de utilizadores

Isabel Moita Hoje às 16:15 Facebook

O serviço MB Way já é utilizado por mais de quatro milhões de clientes, um recorde que foi divulgado esta terça-feira, Dia Mundial da Internet. Dados da SIBS revelam um crescimento de 170% nos primeiros quatro meses de 2022, face ao período pré-pandémico (2019).

Luís Gonçalves, diretor de segmentação e gestão de mercados da SIBS, destaca, em comunicado, que o serviço MB Way traz segurança a quem o utiliza. "O MB Way é um dos serviços de pagamentos digitais mais inovador, conveniente e seguro, e o número atual de utilizadores reflete a sua relevância no dia-a-dia dos portugueses, que dependem cada vez menos da sua carteira. No dia em que se assinala o Dia Mundial da Internet, é com enorme orgulho que a SIBS vê espelhado, neste marco atingido no MB Way, o contributo que a empresa está a dar para uma sociedade cada vez mais digitalizada".

O serviço é um contributo para a digitalização da economia portuguesa, tendo registados mais de 6,6 milhões de cartões de débito, crédito ou de refeição. Face a 2020, o serviço MB Way cresceu 115% e cerca de 25% face a 2021. O MB Way atingiu em abril o seu melhor mês em termos de operações totais, tendo sido feitas 28 milhões de transações.

"Este Verão o MB Way fica ainda mais próximo dos seus utilizadores, marcando presença como parceiro cashless de mais de 10 festivais de verão", destaca a SIBS, em comunicado.