Mecanismo de serviços mínimos nas escolas devia ter sido ativado há mais tempo

Juristas defendem que pedido do Executivo é "legítimo".

A fixação de serviços mínimos nas escolas é "legítima" e devia ter sido requerida há mais tempo, apontam os juristas ouvidos pelo JN, face à greve ininterrupta dos professores e dos funcionários. Os especialistas em direito laboral defendem que o mecanismo podia ter sido ativado antecipadamente para assegurar necessidades fundamentais, como o direito à educação e à saúde, no caso do fornecimento das refeições. Há quem defenda, inclusive, um debate mais alargado sobre o "abuso do direito à greve".

"As escolas têm uma função de assistência e de indispensabilidade de um bem essencial, tal como os transportes", defende o advogado Nuno Cáceres ao JN. O mesmo entendimento tem Luís Gonçalves da Silva. O consultor da Abreu Advogados afirma que o "Governo já deveria ter feito [o pedido ao colégio arbitral] há bastante tempo" e chama a atenção para a possibilidade da greve estar a colocar "vários direitos em causa".