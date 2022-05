Medalha de Mérito Científico entregue a Maria João Bebianno

Isabel Moita Hoje às 18:45 Facebook

Twitter

Partilhar

A investigadora, antiga professora catedrática da Universidade do Algarve e coordenadora do centro de investigação marinha e ambiental (CIMA), Maria João Bebianno foi distinguida, esta terça-feira, com a Medalha de Mérito Científico, no Centro de Congressos de Lisboa.

Maria João Bebianno foi distinguida pela sua investigação pioneira no campo da contaminação marinha e da ecotoxicologia - ciência que estuda os efeitos das substâncias químicas naturais ou artificiais sobre os organismos vivos. O prémio foi entregue na sessão de abertura do Encontro Ciência 2022, que decorre em Lisboa.

A investigadora é licenciada em Engenharia pelo Instituto Superior Técnico e doutorada em Ecotoxicologia Marinha pela Universidade de Reading, no Reino Unido, e em Oceanografia pela Universidade do Algarve. Pertence ao Grupo de Peritos do Processo Regular para a Avaliação do Estado do Ambiente Marinho, incluindo Aspetos Socioeconómicos das Nações Unidas. Desenvolve investigações no Centro de Ciências do Mar e Ambiente da Universidade do Algarve, do qual é coordenadora desde 2016. Foi presidente da Associação das Mulheres Cientistas AMONET entre 2008 e 2011.

"As medalhas de mérito científico destinam-se a galardoar as individualidades nacionais ou estrangeiras que, pelas elevadas qualidades profissionais e de cumprimento do dever, se tenham distinguido por valioso e excecional contributo para o desenvolvimento da ciência ou da cultura científica em Portugal", explica a Universidade do Algarve, em comunicado.

A medalha foi entregue a Maria João Bebianno pela ministra da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior, Elvira Fortunato, no dia em que se comemoraram os 25 anos da Fundação da Ciência e da Tecnologia, o Dia Nacional dos Cientistas e o aniversário do professor Mariano Gago.