Média diária de casos sobe para 728, Madeira tem Rt mais elevado

JN/Agências Hoje às 15:13 Facebook

Twitter

Partilhar

A média de infeções diárias pelo coronavírus SARS-CoV-2 subiu para 728 nos últimos cinco dias a nível nacional e o Alentejo é a única região do país com um índice de transmissibilidade (Rt) inferior a 1.

Segundo os dados sobre a curva epidémica divulgados, esta sexta-feira, pelo Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA), Portugal apresenta uma média de 728 novos casos por dia, um valor superior aos 628 registados no relatório anterior.

De acordo com o INSA, todas as regiões de Portugal estão com um Rt - que estima o número de casos secundários de infeção resultantes de uma pessoa portadora do vírus - acima do patamar de 1, com exceção do Alentejo, que regista 0,98.

No Norte este indicador está em 1,05, no Centro e Lisboa e Vale do Tejo em 1,10, no Algarve em 1,06, nos Açores em 1,07 e na Madeira em 1,15, sendo este último o mais elevado do país.

O Centro, Lisboa e Vale do Tejo e a Madeira são assim as três regiões com um Rt superior ao nacional, que está estimado em 1,08.

Relativamente à incidência acumulada a 14 dias, o Centro e Algarve apresentam uma taxa de entre 120 e 239,9 casos por 100 mil habitantes e as restantes regiões - Norte, Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo, Açores e Madeira - um valor inferior a 119,9 casos, adianta o INSA.

PUB

A taxa de incidência mais baixa verifica-se no Norte, com 76,5 casos por 100 mil habitantes, e mais elevada no Algarve, com 137,7 casos.

Na quinta-feira, a ministra da Saúde, Marta Temido, alertou para "um agravamento" da situação epidemiológica da pandemia de covid-19 na última semana, avançando que este cenário "era de alguma forma esperado" e acompanha a situação europeia.