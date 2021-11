Média final inflacionada em vários cursos de Direito

Delfim Machado Hoje às 07:13 Facebook

Prática corrente desde 2007 em universidades de Lisboa e Coimbra vai ser alvo de ação judicial de estudantes do Minho e Porto que se sentem discriminados. Governo diz que é legal.

As associações de estudantes de Direito do Porto e do Minho vão processar seis universidades de Coimbra e de Lisboa por inflacionarem as médias finais dos alunos de Direito. A inflação na média final só é atribuída em algumas universidades, o que prejudica quem estuda nas outras.

No limite, um estudante de Direito da Universidade do Minho pode acabar o curso com uma média mais baixa do que um aluno de Direito da Universidade de Coimbra que tenha as mesmas notas. Isto acontece devido às bonificações que algumas universidades aplicam à média de final de curso, aumentando-a até dois valores.